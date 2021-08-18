"По предварительным данным, вечером 17 августа при совершении группой туристов из 12 человек восхождения на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе двое участников группы на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и сорвались со склона, их тела обнаружены одним из участников группы на высоте около 3650 и 3200 метров", — сказано в сообщении

В связи с происшествием Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Камчатскому краю организована доследственная проверка. До совершения восхождения группа была зарегистрирована в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в районе, где погибли туристы, плохая погода, что осложняет проведение следственных действий.