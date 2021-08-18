"Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены из реанимационного отделения в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают. Мы проводим консультации с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. Сейчас ждём вердикта коллег и, возможно, одного из членов экипажа будем перевозить для дальнейшего лечения в Курган", — цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности заведующего отделением травматологии краевой больницы Алексея Зиновьева.

Как сообщалось, утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжёлые травмы и вертолётом санавиации были доставлены в реанимацию краевой больницы. После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м.

В среду завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).