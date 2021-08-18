"Мы ходим подвести нашу "Ласточку" до аэропорта "Минеральные Воды", как аэроэкспресс в Москве, будет приезжать до Минеральных Вод", — сказал Владимиров в среду на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что в 2022 году планируется начать реконструкцию и расширение аэропорта. В этой связи необходимо улучшать транспортную доступность к аэропорту, в который прибывают отдыхающие.

В настоящее время приезжающие в города-курорты Кавказских Минеральных Вод добираются до них из аэропорта "Минеральные Воды" на электричках, автобусах или такси. Расстояние от аэропорта до курортных городов достигает нескольких десятков километров.