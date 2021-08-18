"Музей археологии проводит бесплатные исторические экскурсии. Квалифицированные гиды проведут для гостей курорта 45-минутную экскурсию, в ходе которой расскажут об интересных исторических фактах, особенностях расположения и архитектуры "Роза Хутор", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта в среду.

Музей археологии курорта "Роза Хутор" неоднократно становился победителем Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" в номинации "Специальные сервисы для детей". Таким образом отмечались современные форматы экспонирования, которые используются в музее. Интерактивные технологии позволяют увидеть артефакты в первоначальном историческом виде с помощью дополненной реальности.

"В собрании Музея археологии имеются и такие необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты — около 116 миллионов лет. Они были обнаружены в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе в Сочи и Белая в районе Белореченска", — подчеркивают в пресс-службе.

Кроме обзорных экскурсий по "Роза Хутор", музей предлагает занимательные образовательные программы для детей "День первобытного человека" и "Археологическую экспедицию". Они позволяют перенестись прямо в доисторическую эпоху, почувствовать себя древними охотниками или настоящими учеными-археологами.

"Это не просто развлечение, а увлекательное знакомство с историей и с профессией археолога. Например, во время "Дня первобытного человека" в игровой форме демонстрируется, что древние люди были весьма сообразительными, и, хотя многие их изобретения претерпели серьезные изменения, они до сих используются. Участвуя в "Археологической экспедиции" можно провести раскопки, для этого в музее есть специальная археологическая песочница", — отмечают в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Музей Археологии был открыт на курорте "Роза Хутор" в октябре 2018 года и за это время стал важной достопримечательностью региона. С этого момента его посетили уже более 108 тысяч человек. В коллекции музея представлены исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010-2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют богатую историю края: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. Здесь можно увидеть реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое. Наибольший интерес представляют интерактивные комплексы: "Карта памятников и артефактов", "Животные каменного века", "Кавказская средневековая усадьба", "Приключения барона Торнау".