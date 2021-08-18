Увеличиваются и другие показатели — так, по всей Германии за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека. Неделей ранее фиксировалось в среднем по 14 летальных исходов.

Коэффициент заражаемости в среду по стране вырос почти до 41 случая на сто тысяч населения. Днем ранее он составлял 37,4, а неделей ранее — 25,1.

С начала пандемии в ФРГ, по данным RKI, коронавирусом заразились 3 млн 835 тыс. 375 человек, из них 91 тыс. 921 скончались.

Эксперты полагают, что реальное число заражений в Германии значительно выше, отмечает "Немецкая волна".