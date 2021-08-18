«После того, как оперштаб объявил об отмене с 27 августа ограничений на полеты, все крупные туроператоры начали прорабатывать организацию чартерных программ на направлении. Старт программ запланирован на конец августа — начало сентября», — отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, цены на отдых в Доминикане сейчас снижаются и сопоставимы с Кубой, которая всегда считалась более дешевым направлением. Так, туроператор Coral Travel предлагает неделю на двоих в отеле 4* «все включено» за 130 тыс. рублей.

«Чартерная программа туроператора из Москвы в Пунта-Кану на лайнере Boeing-777 авиакомпании Royal Flight стартует 31 августа. Pegas Touristik запланировал чартеры на рейсах Nordwind из Москвы в Пуна-Кану, Пуэрто-Плата и остров Самана, полеты начнутся в первых числах сентября. Anex Tour также увеличит число рейсов AZUR Air на направлении», — добавили в АТОР.

Доминиканская республика, популярное направление зимнего пляжного отдыха, была закрыта для россиян с марта 2020 по начало августа 2021 года. С 9 августа оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения.