"Уже началось строительство международного терминала. Это второй этап, он финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ. Мы откроем его через 18 месяцев. Будет обслуживать до миллиона пассажиров на международных направлениях", — сказал Дегтярев в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее владелец АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк сообщал "Интерфаксу", что компания пересматривает объем инвестиций в строительство нового международного терминала, ведет переговоры с генподрядчиком.

"Договор с генподрядчиком у нас был заключен в ноябре прошлого года, мы сейчас финализируем договоренности. Вы знаете, какая сейчас ситуация на рынке стройматериалов, по ряду позиций они подорожали в 2 раза. Поэтому сейчас переуточняем бюджет. Сейчас (стоимость проекта — ИФ) — 4,8 млрд рублей, но цена немножко подрастет. Это объективная ситуация", — отметил Басюк.

Проект в конце июня на заседании комиссии по развитию Дальнего Востока и Арктики был признан приоритетным, что дает инвесторам возможность получить льготное финансирование.

Генеральный проектировщик проекта — ООО "Ди Би Си Консультантс", генеральный подрядчик — ООО "Лимакмаращстрой".

Также в 2019 году при финансовой поддержке ВЭБ.РФ была реализована I очередь проекта модернизации авиаузла — построен терминал внутренних линий площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн пассажиров в год. Площадь нового международного терминала составит 19,3 тыс. кв. м.

Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в 2020 году составил 1 млн 275 тыс. человек, снизившись из-за пандемии почти на 42% к уровню предыдущего года.