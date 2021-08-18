"Сегодня аэропорт работает в штатном режиме. По мере своих технических возможностей авиакомпании выполняют задержанные рейсы и рейсы по текущему расписанию", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение дня планируется выполнить 22 рейса.

Как сообщалось, из-за дыма от лесных пожаров в районе аэропорта установилась нелетная погода. С 12 по 16 августа были массово задержаны рейсы на вылет и прилет.

Несколько дней аэропорты "Якутск", "Мирный", предприятие "Аэропорты Севера" и аэронавигация работали круглосуточно, чтобы восстановить расписание.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на республику.