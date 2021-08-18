"В настоящее время со дна озера подняты все тела пострадавших, которые опознаны родственниками, назначены судебные медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду были подняты на поверхность последние два тела. Таким образом, подняты все восемь погибших в авиакатастрофе 12 августа.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).