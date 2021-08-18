Инвестором проекта выступает "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Компания передаст "Аэропортам регионов" в доверительное управление инфраструктуру аэропорта после его ввода в эксплуатацию.

На сегодняшний день аэропорт Тобольска практически сформировал свой штат. "С марта 2021 года, когда начался массовый набор персонала, на работу в аэропорт приняты 133 сотрудника", — отмечается в пресс-релизе.

Так, аэропорт укомплектован специалистами по обслуживанию воздушных судов, регистрации и обслуживания пассажиров, диспетчерами, водителями специальной техники, аэродромными рабочими, спасателями, сотрудниками охраны, досмотра пассажиров и багажа.

Персонал прошел обучение на базе авиационного учебного центра "Аэропортов регионов", а затем стажировался в трех аэропортах, находящихся в управлении оператора.

Кроме того, в Тобольск были приглашены 16 специалистов из других городов России.

Новый аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. Аэропорт сможет принимать самолеты А321, Boeing-737, Ту-204 и другие.