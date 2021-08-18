"С начала мая выявлено и устранено 165 нарушений в содержании пляжей и мест отдыха у воды. По предупреждениям сотрудников ведомства, то есть без наложения штрафов, устранено 138 нарушений", — приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Олега Баженова.

Он отметил, что инспекторы обнаружили на пляжах мелкий мусор, поврежденные скамейки и кабинки для переодевания, переполненные урны. В Подмосковье в текущем году работают 118 пляжей и 94 зоны отдыха, а также 88 баз для стоянок маломерных судов.