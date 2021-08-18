"В год столетия Коми "ШаньгаФест" кардинально меняет формат проведения — на протяжении пяти дней в лучших ресторанах столицы региона и Финно-угорском этнопарке представят карельскую, ижорскую, удмуртскую, марийскую, финскую и, конечно, коми кухни", — цитируются в сообщении слова министра культуры, туризма и архивного дела региона Марии Балмастовой.

В этом году мероприятие пройдет в интерактивном формате: лучшие шеф-повара финно-угорской кухни проведут мастер-обеды и мастер-ужины для гостей фестиваля и познакомят с современными тенденциями национальной гастрономии.

Как отмечает пресс-служба, в мероприятии будут участвовать делегации из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Марий Эл, Удмуртии и Карелии. Почетными гостями праздничных вечеров выступят шеф-повар, теле- и радиоведущий Илья Лазерсон и медийный шеф-повар Сергей Малаховский.