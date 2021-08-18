Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС вечером 17 августа.

"Как сообщил заявитель, зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на Ключевской вулкан. По предварительной информации, примерно на высоте 4,1 -4,2 км, двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона", — говорится в сообщении.

Так как в это время уже было темно, привлечь вертолет спасатели не могли, поэтому было принято решение отправить его с наступлением светлого времени суток. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда ГУ МЧС вылетели к месту происшествия.

Также на помощь туристам из посёлка Ключи Усть-Камчатского района следуют спасатели Ключевского филиала поисково-спасательного отряда.

По данным пресс-службы, группа туристов, которая поднималась на вулкан Ключевской, зарегистрировалась перед восхождением у спасателей. Группа состоит из 12 человек, это туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.