"По маршруту к активному кратеру вулкана Мутновский сошёл сель. В целях вашей безопасности рекомендуем воздержаться от посещения маршрута в ближайшие дни", — говорится в сообщении администрации в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС края "Интерфаксу" сообщили, что сотрудники МЧС и парка выехали к вулкану на обследование территории. "Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет. В настоящий момент выясняем, находились ли в этом районе туристы", — сказали в пресс-службе.

Вулкан Мутновский (2322 м над уровнем моря) находится в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского.