"К решению данного вопроса мы должны подключить все компетентные службы и работать на общий результат. Необходимо провести дополнительное обследование территории, а также обеспечить локализацию загрязнения", — приводятся в сообщении слова Кобзева.

Во вторник специалисты регионального управления Росприроднадзора взяли очередные пробы воды на загрязненной территории. Исследования проведут в Центре лабораторного анализа и технических изменений (ЦЛАТИ) по Сибирскому федеральному округу.

Ранее сообщалось, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения следов неизвестного вещества на Байкале вблизи Ольхона. В соцсетях надзорным ведомством были выявлены сообщения о наличии черной пленки на воде озера в районе Хужира.

Лимнологический институт Сибирского отделения РАН определил, что обнаруженное загрязнение, предположительно, вызвано лакокрасочной продукцией.

Сообщалось также, что Росприроднадзор совместно со ЦЛАТИ взяли пробы в Байкале после сообщений о загрязнении вблизи Ольхона, предположительно, лакокрасочной продукцией. На момент проведения заборов воды темных пятен не было обнаружено, однако была обнаружена небольшая площадь загрязнения акватории озера, предположительно, пыльцой или цветением. Сейчас государственной лабораторией выполняются испытания.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.