На сайте авиакомпании говорится, что рейс выполнен на воздушном судне DHC-8-402.

В дальнейшем рейсы из Хабаровска в Якутск и обратно будут выполняться ежедневно, время в полете составляет три часа.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилета Хабаровск — Якутск составляет от 5,6 тыс. рублей (в одну сторону), перелёты субсидируются государством.

Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8, три внутрирегиональных DHC-6.

Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год. Для раскатки первых маршрутов правительство выделило в этом году 1,5 млрд рублей.