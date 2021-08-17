Также в понедельник начался пожар в районе города Кератея, который находится к югу от столицы. Как сообщил пожарный департамент страны, эти два возгорания стали самыми серьезными среди десятков новых лесных пожаров, которые начались в понедельник.
Во вторник полиция страны задержала двух людей по подозрению в разжигании двух лесных пожаров. Один из них — 54-летний мужчина, который поджог бумагу и засохшие растения на окраине деревни к западу от Афин в воскресенье. Во втором возгорании обвиняют 29-летнюю иностранку, чья национальность не раскрывается. Она подожгла сухие листья на площади в центре Афин. Полиция потушила огонь и задержала женщину.
Из-за аномальной жары в августе Греция пострадала от нескольких сотен лесных пожаров. Также в этом месяце сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.