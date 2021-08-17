По данным ведомства, площадь пожара составляет 40 га, угрозы распространения огня на расположенную в двухкилометровой зоне базу отдыха нет.

На случай ухудшения обстановки администрация городского округа подготовила автобусы для эвакуации людей, а также пункт для временного размещения вместимостью 100 человек.

На место тушения направлена аэромобильная группировка регионального ГУ МЧС в количестве 30 человек и 5 единиц техники.

Всего к ликвидации огня привлечены 116 человек и 29 единиц техники.

В департаменте информационной политики Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, чтобы исключить риски, принято решение об эвакуации гостей и персонала из санатория-профилактория "Озеро Глухое". Для этого собственники санатория задействовали автобусы.

"Иногородних постояльцев санатория расселяют на других объектах, принадлежащих ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что решения об эвакуации людей из города пока не принято.