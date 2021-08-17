"Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия-Алания продолжается доследственная проверка по факту отравления детей в санатории в Алагирском районе. В больницу госпитализировано шесть детей в возрасте от 9 до 11 лет, в настоящее время их состояние врачами оценивается как средней тяжести", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что 15 августа из санатория "Тамиск" (ООО "Санаторно-курортное объединение "Курорты Осетии") в республиканскую детскую клиническую больницу с признаками кишечной инфекции госпитализировали девять детей в возрасте от 11 до 14 лет. По факту отравления прокуратура и следственные органы СКР в республике организовали проверку.