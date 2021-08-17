"Гражданин США Марк Фогель прибыл в "Шереметьево" в воскресенье. При таможенном досмотре у него обнаружена электронная сигарета и картриджи к ней, в составе которых экспертиза установила наличие следов конопли", — сказал источник.

Кроме того, по словам собеседника агентства, у Фогеля при себе было 11 грамм марихуаны, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз.

"Гражданин США задержан. Проводится проверка", — сказал он.

По уточненным данным, Фогель прибыл рейсом из Нью-Йорка, у задержанного при себе было несколько упаковок с коноплей.

"При нем обнаружены пять упаковок из-под линз с марихуаной и 14 картриджей для электронных сигарет. Таким образом при нем было 11 грамм марихуаны и 8 грамм гашишного масла", — сказал источник.

Проводится доследственная проверка.