Восьмиэтажное здание высотой в 40 метров появится на Заповедной улице, 51, на базе недостроенного здания НИИ прикладной астрономии РАН. Один из этажей будет подземным. Площадь участка составляет около 22 тыс. кв. метров.

В конкурсе победила компания "Амдтехнологии". Из указанной суммы порядка 2,3 млрд рублей уйдет на оборудование, которое подрядчик должен будет установить внутри, а 2 млрд рублей — на строительно-монтажные работы.

Сдать объект органам государственного надзора на итоговую проверку необходимо "не позднее 1030 дней с даты заключения государственного контракта", следует из документов. Общий срок выполнения работ составляет 1080 дней, или около трех лет.