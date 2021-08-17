Свои подписи под документом поставили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Алексей Копайгородский и представители Научно-исследовательского института перспективного градостроительства.

"Новый Генеральный план должен стать градостроительной конституцией, по которой город будет развиваться в ближайшие десятилетия. Это серьезная работа с общественностью, каждый квадратный метр должен быть согласован с жителями, экспертами", — приводит слова Кондратьева пресс-служба.

"Важно обозначить исторический центр города, отдельно выделить подтапливаемые территории, где полностью запретить строительство новых объектов", — сказал Кондратьев.

В свою очередь, заслуженный архитектор России, член Сочинской городской общественной организации "Союз архитекторов России" Олег Козинский отметил, что в новом Генплане будут выделены восемь курортных кластеров с различным функциональным наполнением и идеями развития.

"Каждый кластер будет отдан какому-либо направлению — пляжный или горнолыжных отдых, бальнеолечение, детский кластер или территория для проведения бизнес-мероприятий. Это позволит развиваться целенаправленно, с привлечением специалистов и с максимальным задействованием всех ресурсов", — подчеркнул Козинский.

По его словам, также новым Генпланом предусматривается развитие морских видов общественного транспорта, создание сети яхтенных марин на Азово-Черноморском побережье с обустройством всей необходимой инфраструктуры. Особое внимание уделяется развитию отдаленных сельских поселений и созданию системы связных общественных территорий с непрерывным пешеходным движением.

Разработкой Генплана Сочи займется Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства. Его эксперты за последние 10 лет разработали более 700 градостроительных проектов для государственных, муниципальных и частных заказчиков в России, в том числе разработали Генплан Краснодара, сообщил директор НИИ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Павел Спирин.

"Генеральный план Сочи будет готовиться в цифровом формате. Таким образом, у города появится свой цифровой двойник, что станет базой для реализации систем "Умного города". Мы запустим сайт с опросными листами, где каждый гражданин сможет оставить свои предложения, которые мы учтем при формировании основного документа", — отметил Спирин.

По его словам, новый Генплан города будет сформирован к ноябрю 2023 года. После разработки и утверждения документа следующим этапом будет корректировка Правил землепользования и застройки в городе и постановка на кадастровый учет территориальных зон.

При этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сказал, что действующий Генеральный план курорта был принят 12 лет назад. С тех пор территория курорта кардинально изменилась, существенно выросла численность населения. Официально в городе проживает порядка 550 тыс. человек, однако эксперты называют цифры до 700 тыс. жителей. А на пике курортного сезона в городе может находиться одномоментно до миллиона человек.

"Меры беспрецедентные, но они были необходимы, чтобы максимально точно отразить в принимаемом Генплане существующую застройку и инфраструктуру. Решение всех накопившихся градостроительных и инфраструктурных проблем мы ищем комплексно", — подчеркнул Копайгородский.

"По поручению губернатора Вениамина Кондратьева заканчиваем муниципальную ревизию всех городских земель. Найденные участки резервируем, в первую очередь, под строительство социальных объектов. Только до окончания этого года в Сочи откроются три школы и три детских сада. А до 2030 года планируем построить еще 50 объектов образования", — добавил градоначальник.