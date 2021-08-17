Совершать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх смогут Royal Flight, iFly, "Ямал", "Азимут", Red Wings, NordStar.

Ранее допуски на рейсы по этим направлениям получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов.