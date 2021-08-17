"В апреле мы запустили экспресс-поезд "Орлан" из Уфы в Кумертау и обратно. Пассажиры оценили его, и в июне мы добавили ещё один рейс. Мы идем дальше, и уже в сентябре этот скорый поезд продлим до Оренбурга", — сказал он.

Планируется, что время в пути от Уфы до Оренбурга составит менее 6 часов. Маршрут будет включать, помимо начальной и конечной точки, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау.

Как сообщалось, "Южный экспресс" (маршрут Уфа — Кумертау) начал курсировать в регионе со 2 апреля 2021 года, время в пути составляет 3 часа 50 минут. За пять месяцев перевезено 24 тыс. пассажиров, в среднем более 240 человек ежедневно. Для перевозок пассажиров задействован новый подвижной состав — рельсовый автобус серии РА3 "Орлан".

Кроме того, в начале 2022 года перевозчик планирует запуск в Башкирии скоростного пригородного поезда "Западный экспресс". Речь идет о курсировании двух пар пригородных поездов сообщением Шакша — Раевка — Шакша. Планируемое время в пути — 1 час 57 минут. В качестве подвижного состава на маршруте предлагается использовать электропоезда постоянного тока производства "Демиховского машиностроительного завода" (ЭП2Д). В дальнейшем планируется продление маршрута до станции Приютово (время в пути 2 часа 45 минут).

Проект "Восточный экспресс" сообщением Уфа — Белорецк с ориентировочным временем в пути 3 часа 31 минута будет запущен в 2022-2023 годах. Обслуживание маршрута предполагается электропоездом "Ласточка" ЭС-1П.