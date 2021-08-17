По его словам, порт пока получил только предварительные заявки.

"До пандемии в среднем в сезон приходило около 60 судов. На следующий год у нас предварительно более 50 судов, столько заявок, но проектировать эту ситуацию далеко в будущее очень сложно, и если не произойдет никаких неприятных изменений, это должно подтвердиться", — сказал Паукште.

Как отметила менеджер порта по международным связям и протоколу Кристина Гонтьер, рынок круизных судов сильно зависит от США, потому что в портах этой страны сконцентрировано около 60% таких судов мира.

По данным Паукште, дирекция порта обычно получала с круизных судов за сезон около 1 млн евро сборов.

Он добавил, что сейчас недостает мощностей принимать все круизные суда, желающие зайти в Клайпедский порт.

Во вторник в Клайпедский порт впервые с начала пандемии зашло круизное судно. Судно Artania пришвартовалось перед полуднем, на нем в Клайпеду прибыло 677 туристов из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Нидерландов.