Ранее авиакомпания выполняла два рейса в неделю.

По новому расписанию самолеты в среду и воскресенье будут вылетать из Калуги в 10:50 и прибывать в 12:55, из Минвод — в 8:00 и прибывать в 10:05.

В четверг вылет из Калуги в 20:15, прибытие в Минводы в 22:20, вылет из Минеральных Вод в 17:20, прибытие в 19:25. Время местное для каждого из аэропортов.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (-2% г/г), став по этому показателю 11-й среди других авиакомпаний РФ.