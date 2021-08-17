"Мы обсуждаем рейсы на Санкт-Петербург. По этому поводу было большое количество обращений от жителей. Сразу скажу, что перевозчики называют одним из необходимых условий субсидирование. Возможно, мы до конца года, как говорят в народе, "катнем" несколько рейсов, посмотрим, как пойдет", — сказал Шумков, подчеркнув, что в дальнейшем перевозчик будет выполнять рейс самостоятельно, если посчитает рентабельным.

По словам губернатора, на сегодняшний день из Кургана выполняются два рейса в Москву. Они не субсидируются из бюджета, так как имеют достаточную загрузку, и пассажиры летают по экономически обоснованным тарифам.

Кроме того на летний период введены субсидируемые рейсы из Кургана в Симферополь и Сочи. Шумков отметил, что правительство региона намерено оставить южные маршруты и в 2022 году.

Губернатор также сообщил, что основные работы по реконструкции здания аэровокзала будут завершены к концу текущего года. На сегодняшний день уже работают новый зал ожидания и зона досмотра пассажиров, VIP зал. В здании появились витражные стекла с видом на взлетное поле. Сейчас идет монтаж фасадов. Реконструкция будет продолжена в 2022 году.

Как сообщалось, глава Росавиации Александр Нерадько в ходе поездки в Курган в ноябре 2019 года заявил о необходимости реконструкции местного аэропорта и развития его маршрутной сети.