"В усадьбе и парке Захарово Одинцовского округа состоится ежегодный литературно-музыкальный фестиваль-пикник "Традиция". Он пройдет в камерном формате и объединит разнообразные жанры и направления искусства: музыку, поэзию, философию, литературу, историю", — сообщает пресс-служба Минкультуры Московской области.

В ведомстве отмечают, что мероприятие будет бесплатным для зрителей.

Согласно информации, размещенной на сайте фестиваля, в программе — спектакли, концерты, творческие встречи, хороводы и поэтические чтения, всего более 20 событий. Также будут организованы игры и мастер-классы, ярмарка, лавки с домашней едой.

Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры Московской области и администрации Одинцовского округа.