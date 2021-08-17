"Административный протокол по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" составили сотрудники полиции аэропорта Сочи в отношении 39-летнего жителя Магнитогорска, который во время полета авиарейса Калининград — Сочи курил в самолете", — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО во вторник.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера о том, что к борту воздушного судна сообщением "Калининград — Сочи" требуется наряд сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.

Стражи порядка выяснили, что во время полета сработала система пожарной безопасности, причиной тому явилось курение мужчины в туалетной комнате на борту воздушного судна.

"Мужчине вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа", — отмечает пресс-служба.

В свою очередь, в полиции Сочи агентству уточнили, что гостя курорта оштрафовали на 1 тыс. рублей.