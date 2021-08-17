"Сейчас в активе Сбера уже около 100 потенциальных сделок, подпадающих под критерии программы, с лимитом кредитования более 150 млрд рублей. Из них примерно 30 млрд рублей мы планируем предоставить до конца 2021 года", — отметил Бессонов.

По его словам, большинство проектов заявлены к реализации на Черноморском побережье, в регионах Северного Кавказа и Минеральных Вод, на Байкале, в Москве и Санкт-Петербурге.

"Хотя эти регионы очень популярны у туристов, в ряде из них до сих пор ощущается нехватка качественных гостиниц. Мы рады присоединиться к программе, которая улучшит ситуацию и станет одним из драйверов развития туризма в России", — подчеркнул Бессонов.

Он добавил, что Сбербанк планирует предоставить первые проекты в Ростуризм 30 сентября.

В июле 2021 года Ростуризм запустил программу кредитования по льготной ставке 3-5% инвесторов, вкладывающих средства в строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, на нее выделено почти 19 млрд рублей. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет. Кредит можно будет взять на строительство или реконструкцию отеля категории не ниже 3* и площадью не менее 5 тыс. кв.м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории. Государство будет компенсировать уполномоченным банкам сумму, эквивалентную ключевой актуальной ставке Банка России, а инвестор будет оплачивать банку только дельту между установленной и ключевой (компенсируемой) ставкой.

Как пояснили в Ростуризме, качественные современные гостиницы составляют не более 10% от общего объема номерного фонда в стране и сконцентрированы преимущественно в крупных городах. Задача программы — сделать инвестиции в гостиничное строительство выгодными для инвесторов и создать условия для того, чтобы отели строились там, где их не хватает.