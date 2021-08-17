Среди эвакуированных есть туристы. В местном департаменте Вар подтвердили факт эвакуации и призвали население не создавать заторы вокруг Сен-Тропе, чтобы не мешать проехать транспорту экстренных служб.

Пожар начался накануне примерно в 100 км от города Тулон на Средиземном море, но уже успел распространиться на более чем 3,5 тыс. гектаров леса и заросшей кустарником местности. К тушению возгорания привлечены примерно 750 пожарных и самолет. Представитель пожарных отметил, что огонь "до сих пор очень яростный".

СМИ отмечают, что Франция стала еще одной страной Средиземноморья, столкнувшейся с аномальной жарой и пожарами, после Греции, Турции, Испании, Португалии, Алжира и Марокко. Ученые в свою очередь предупреждают, что подобные явления грозят стать чаще из-за глобального потепления.