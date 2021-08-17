Ввод ограничений связан с возросшим турпотоком. Из-за шума моторных лодок и внимания туристов моржи покидают привычные для них места.

В частности, на мыс Лямчин нос ежегодно выходили более 1 тыс. особей, но с 2019 года количество моржей начало снижаться. Ученые обнаруживали истощенных и ослабленных животных.

"Ученые, проводившие на Вайгаче исследовательские работы, наблюдали высадку туристов прямо на опустевшее лежбище моржей как раз в тот период, когда животные должны были начать прибывать на берег. Вероятно, люди на лежбище и шум моторной лодки отпугнули моржей", — объясняют в Баренц-отделении WWF России.

По предложению природоохранной организации власти НАО ввели запрет, который будет действовать до стабилизации ситуации с моржами на Вайгаче.

"Нам предстоит выяснить, почему туристы нарушают введенные правила, ведь в 2018 году по инициативе WWF России совместно с НЭЦ "Морские млекопитающие" были разработаны специальные правила посещения береговых лежбищ моржей для НАО, где также обозначены рекомендованные места высадки туристов, которые были утверждены региональным департаментом природных ресурсов", — прокомментировала координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова.

Исследование, проведенное по просьбе WWF России компанией NextGIS, подтвердило также, что с 2016 по 2020 год судоходный трафик в Печорском море вырос вдвое.

Кроме того, 2019 и 2020 годы были аномально теплыми, и в итоге моржи раньше обычного вышли на лежбище и оставались на нем дольше. Однако, отмечают в WWF, пребывание на лежбище связано с повышенными рисками для животных моржей из-за разного рода беспокойства.

В сентябре 2020 года Баренц-отделение WWF России сообщало, что южная группировка атлантических моржей по неизвестным ученым причинам покинула традиционные места лежбищ в НАО. В итоге были обнаружены только несколько десятков особей, а их состояние вызвало беспокойство — моржи были нервными и не такими упитанными, как обычно.

В природоохранной организации предупреждали, что растущая интенсивность судоходства, добычные проекты и развитие арктического туризма создают риски для моржей.

В марте 2020 года Лескова сообщала "Интерфаксу", что ранее на остров Вайгач по неизвестной причине на лежбище вышли не около 1 тыс. атлантических моржей, как обычно, а менее 150 особей. Она отмечала, что отслеживать влияние раздражающих факторов на поведение моржей необходимо, так как подходящих для их обитания мест мало.

В WWF отмечают, что моржам комфортно обитание в Печорском море по ряду причин. Так, летом и осенью животные могут отдыхать на пологих берегах, зимой они переходят на лед. Весной самки атлантического моржа приносят здесь потомство.