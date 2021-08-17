"Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев проводит рабочий день в Сочи. На градостроительном совете Сочи губернатору представили концепцию развития набережных "Две реки — одно море", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи во вторник.

Согласно этому проекту, на курорте появится прогулочная зона длиной около 15 километров. Жители и гости города смогут комфортно прогуляться от набережной реки Сочи до Морского порта, а затем вдоль моря до бальнеологического курорта Мацеста.

"Ключевая тема Градсовета — разработка нового Генерального плана Сочи. Главный градостроительный документ определит вектор социально-экономического развития курорта на десятилетия вперёд. Для нас принципиально важно учесть потребности и перспективы растущего города, а также сохранить баланс между интересами горожан и туристов", — подчеркнул градоначальник. По его мнению, "Сочи должен быть максимально комфортен как для жизни, так и для отдыха".