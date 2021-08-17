"Ежедневно с 19 по 25 августа в период с 18:00 мск до полуночи будет ограничен проезд по Олимпийскому проспекту от пересечения с улицы Триумфальная до пересечения с улицей Чемпионов", — сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

В этот же временной период будет изменена и схема движения общественного транспорта по некоторым маршрутам.

"Проезд участников и зрителей международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2021" к месту проведения мероприятия на автомобилях будет осуществляться без ограничений, при наличии соответствующей аккредитации", — отмечается в сообщении.