"По состоянию на 17 августа в Севастополе зарегистрирован 231 новый случай заболевания COVID-19. 153 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 63 до 87 лет", — сообщила пресс-служба правительства города во вторник.

Максимальные после января показатели заболеваемости начали фиксировать в Севастополе в начале лета. Антирекорд обновлялся четыре раза подряд в июне, пятнадцать — в июле.

5 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в целом в стране стабилизируется ситуация с распространением коронавируса, однако в некоторых регионах она "остается напряженной". В числе субъектов РФ, вызывающих тревогу, он назвал Севастополь.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе почти у 24 тыс. человек, 951 пациент умер, прививку сделали 126 тыс. человек.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне нынешнего года. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.