Всего в России за этот период побывало 64,4 тыс. иностранных туристов, тогда как в первом полугодии 2019 года — почти 2 млн.

Общий въезд из зарубежья со всеми целями сократился в три раза — с 15 млн прибытий в первой половине 2019 года до почти 5 млн в первом полугодии текущего. При этом с января по март 2020 года, когда границы были закрыты из-за пандемии, число прибывших в Россию иностранцев составило 5,5 млн.

«Большинство прибывших иностранцев (4,2 млн) – это граждане стран СНГ. Из дальнего зарубежья чаще всего приезжали граждане Турции – более 80 тыс. Далее следуют Филиппины (63,3 тыс. визитов), Китай (63 тыс.), Германия (30,5 тыс.), Индия (26,9 тыс.). Места в рейтинге въезда во многом зависят от того, открыла Россия границы для этих стран или еще нет», — уточняет АТОР.

Страной, откуда въехало больше всего туристов, впервые стала Куба. «По итогам шести месяцев в России побывали 20,5 тыс. граждан Кубы, назвавших целью своего визита туризм. Это вдвое больше, чем в первом полугодии 2019 года. Как считают туроператоры, это либо транзитный поток, либо ошибка подсчета: например, студентов посчитали как туристов», — добавили в ассоциации.

Второе место по турпотоку заняли граждане ОАЭ (8,8 тыс.), это почти в три раза больше, чем в аналогичный период 2019 года (2,9 тыс.).

«Граждане арабских государств любят путешествовать летом, когда на родине очень жарко. Обычно они едут в Европу, но пока она закрыта для массового туризма, многие туристы из ОАЭ обратили внимание на Россию. Кроме того, в четыре раза вырос турпоток и из соседнего Катара», – добавили в ассоциации. Третье место заняли туристы из Турции (7,3 тыс. прибытий), четвертое — Германии (6,7 тыс.). Также в первой пятерке Сербия (3,2 тыс. туристов)

Турпоток из Китая, который до пандемии был лидером по числу въезжающих в Россию туристов, сократился с 592 тыс. прибытий в первом полугодии 2019 года до 25 в 2021-м.

«Въездной турпоток продолжает сдерживать пандемия и, в первую очередь, то, что Россия отнесена во многих странах к зоне риска: нашу страну не рекомендуют к посещению, а возвращающимся из РФ гражданам предлагают пройти карантин. Несмотря на это, въездной туризм начинает очень медленно восстанавливаться. Приезжают небольшие группы до 10-20 человек из ОАЭ, Индии, Германии, Греции, Катара. Все они проскакивают между очередными волнами пандемии», – сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров.

Большинство иностранных туристов, как и до пандемии, посещают Москву и Санкт-Петербург. Но туроператоры отмечают, что портрет среднего туриста изменился: он стал моложе, активнее и больше интересуется новыми маршрутами.