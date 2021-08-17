«Сегодня на территории курорта единовременно размещается более 170 тыс. человек. В августе на прием гостей работает свыше 2 800 средств размещения общей емкостью порядка 200 тыс. мест. Средняя загрузка составляет около 77%», — говорится в сообщении.



По словам директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной, в первые недели введения новых требований к заселению гостей наблюдалась приостановка бронирований на август и осень, которая не носила массовый характер.

«В августе отмены составляют 7,8%, на сентябрь – 7%. Если проанализировать пассажиропоток, то в целом дневной трафик пассажиров, прибывающих в аэропорт, даже выше, чем в августе прошлого года. Ежедневно через воздушные ворота города проходит порядка 45 тысяч пассажиров. В целом турпоток по августу прогнозируется на уровне 850-900 тысяч человек», – приводятся ее слова в сообщении.



Как сообщалось, обязательная вакцинация, введенная с 1 августа на курортах Краснодарского края, привела к тому, что не сократившийся в целом турпоток перераспределился из "звездных" отелей в сторону частного сектора, где справки и сертификаты не требуют. В итоге гостиницы лишились четверти прибыли и вынуждены снижать цены.

По оценкам туроператоров, в целом текущие бронирования снизились по сравнению с 2019 годом на 15%, по сравнению с прошлым годом — на 25%. В частности, в компании "Алеан" доля аннуляций после введения на Кубани новых правил достигала 35%. Отказавшиеся от отдыха на Кубани туристы в основном переориентировались на Крым и Абхазию, часть перебронировались на открытые выездные направления — Турцию, Грецию, курорты Египта, часть остались дома и вернули деньги.