Кроме того, должно быть обеспечено направление на санаторно-курортное лечение лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров в Якутии, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

Срок выполнения поручения — 20 августа.

А к 1 октября федеральный центр и региональные власти должны обеспечить финансирование строительства в селе Бяс-Кюель многофункционального спортивного и культурного центра, а также средней школы на 150 мест.

Как сообщалось, 7 августа перекинувшийся из леса огонь уничтожил 40 домов в селе Бяс-Кюель Горного района Якутии. Кроме того, сгорело 15 гаражей, 24 бани и другие хозяйственные постройки. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. 400 человек были эвакуированы в село Бердигестях.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру в селе. В течение недели специалисты Минимущества, Минсельхоза, департамента ветеринарии завершат оценку ущерба имуществу и сельскому хозяйству. Минстрой совместно со строительными компаниями рассчитывают количество стройматериалов и сроки, в которые они могут быть доставлены в село. Дома будут построены за счет республиканского бюджета.