«Мы приступили к реализации плана расширения транспортной доступности аэропорта Геленджик. По нашим данным, примерно 20% пассажиров аэропорта по прилете отправляются на отдых в поселки Геленджикского района, еще часть в Новороссийск. Также часть пассажиров, отдыхающих в Геленджике, прилетают в аэропорт Анапы и затем едут на курорт на автобусах и такси. С сегодняшнего дня всем нашим пассажирам доступен удобный и комфортный автоэкспресс Black Sea Bus», — цитирует пресс-служба гендиректора ООО «Аэропорт Геленджик» Ивана Таранченко.

Согласно расписанию, в период курортного сезона автоэкспресс из аэропорта будет отправляться пять раз в день. Перевозки осуществляются на комфортабельных микроавтобусах вместимостью до 17 мест.

Стоимость поездки по маршруту Аэропорт Геленджик – Новороссийск составляет 199 рублей, по маршруту Аэропорт Геленджик – Анапа (аэропорт) — 499 рублей. Оплата поездки производится водителю — автобусы так же оборудованы терминалами по безналичной оплате.

В январе-июле 2021 года пассажиропоток аэропорта Геленджик составил 551 408 человек, что 2,5 раза превышает показатели того же периода 2020 года.