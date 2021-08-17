"С учётом направления ветра парогазовый шлейф распространился в восточном-юго-восточном направлении на расстояние 100 км в сторону Камчатского залива. На пути распространения находится поселок Усть-Камчатск", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Единой диспетчерской службе Усть-Камчатского района и диспетчерами местных пожарных подразделений "зарегистрировано незначительное выпадение пепла, до одного миллиметра, в поселке Усть-Камчатск".

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 13 августа ученые Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС)ДВО РАН предупредили, что активность Шивелуча возросла после длительного "молчания", нахождение людей "в районе исполина" чрезвычайно опасно. По данным ИВиС, с высокой степенью вероятности может произойти разрушение лавового купола, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тыс. м. Сотрудники Ключевской вулканостанции осуществляют непрерывный мониторинг за вулканом.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2,5 км. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.