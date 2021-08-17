Хищника сняли на видео очевидцы в районе Северо-Енисейска на 70 км от Епишино. По их словам, медведь на трассу к машинам выходит постоянно. Хищник вел себя не агрессивно и вышел на дорогу за едой.

Спасатели напоминают, что не стоит подходить к животным близко, пытаться фотографировать и гладить медвежат.

Отмечается, что хищников привлекают пищевые отходы, оставленные людьми. Один из способов отпугнуть медведей — лишить их кормовой базы.

Как сообщалось, в этом году вблизи крупных населенных пунктов края жители периодически замечают медведей. В июне в Железногорске медведь вышел к дачам в поселке Первомайский. Также 24 июня в Лесосибирске охотники застрелили медведя, вышедшего к людям. В начале августа двух хищников сняли на видео очевидцы в Железногорске в районе КПП-4. Два медведя прошли на территорию изотопно-химического завода и пожарной части №9 в поисках еды.

В природном парке "Ергаки" в Красноярском крае произошло два смертельных случая нападения медведей на людей. В июне хищник загрыз 16-летнего подростка, а в июле напал на 42-летнего туриста из Москвы. Оба агрессивных медведя были застрелены недалеко от мест происшествия.