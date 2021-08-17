"Более 400 звонков поступило на телефон "горячей линии". В основном звонящие интересовались судьбой конкретных людей, просили рассказать о мероприятиях, которые проводятся в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящий момент на Курильском озере оказывается психологическая поддержка родственникам одного из погибших в результате крушения, а также пассажиру, который в момент трагедии находился на борту и сумел спастись. Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег.

Как сообщалось, "горячая линия" начала свою работу в течение часа после того, как стало известно о крушении Ми-8. Телефон круглосуточной "горячей линии" — 8 (4152)30-10-99.

Пресс-служба напоминает, что к настоящему моменту в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов ГУ МЧС региона со дна Курильского озера подняты шесть тел погибших, в фюзеляже вертолета на дне озера остаются тела еще двух погибших туристов.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).