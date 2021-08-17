Вопросы, связанные с участием делегации Королевства Таиланд в ВЭФ, а также возможности расширения сотрудничества государств в торгово-экономической и туристической сферах в ходе рабочей встречи в Москве обсудили советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков и посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

"В программе ВЭФ-2021 особое внимание будет уделено развитию отношений со странами АСЕАН, так как в этом году отмечается двойной юбилей сотрудничества Россия — АСЕАН: 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового партнерства. В будущем году Россия и Таиланд отметят 125-летие установления дипломатических отношений. Мы открыты к обсуждению идей по проведению юбилейных мероприятий, участию Таиланда во всех форматах в России и будем рады дальнейшему продуктивному сотрудничеству", — сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог "Россия — АСЕАН", посвященный динамике развития экономических отношений между странами. Официальные и бизнес-круги из Таиланда примут участие в качестве спикеров этой сессии.

"Участие делегации Королевства Таиланд станет хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы Юго-Восточной Азии в различных форматах, в том числе в формате Россия — АСЕАН, а также по линии взаимоотношений со странами ШОС и ЕАЭС. Подобная дискуссия заложит фундамент для Саммита АТЭС, который состоится в Таиланде в 2022 году. Для нас важно развитие экономических и торговых отношений между Россией и Таиландом, особенно восстановление туристических связей", — сказал Сасиват Вонгсинсават, слова которого приводятся в сообщении.

Стороны также обсудили возможность подписания соглашений о сотрудничестве между Фондом "Росконгресс" и партнерскими организациями из Таиланда с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран.

VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

ВЭФ проводят ежегодно с 2015 года. Его основная задача — наладить сотрудничество между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.