Объем инвестиций в проект составляет около 150 млн рублей. Основным видом спорта в парке станет вейкбординг, сочетающий скольжение по воде на специальной доске с элементами акробатики. Помимо двух реверсных и одной кольцевой лебедок для вейкбординга, в парке созданы зоны аквапарка и плавания на сапбордах.

Инициаторы проекта продолжают работу над развитием спортивного комплекса. Они также планируют создать веревочный парк и завершить строительство гостиничного комплекса.

Один из учредителей компании "Экстремальные виды спорта" Роман Коротаев сообщил, что для реализации проекта рассматривалось несколько водных объектов в разных регионах страны, но в итоге было выбрано Юрасовское озеро. Оборудование спорткомплекса позволяет проводить здесь соревнования по вейкбордингу всероссийского и международного уровня.

Проект реализован при сопровождении и поддержке Корпорации развития Нижегородской области. "Реализация проекта позволяет популяризовать водные виды спорта, равно как и здоровый образ жизни, а также усилить туристический поток благодаря развитию спортивного туризма и привлекательности рекреационных ресурсов", — приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Тимура Халитова.