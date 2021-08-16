«По решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки «Витязь-Аэро», на долю которой приходилось значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. Кроме того, до 22 августа всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляются туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера не проводятся лодочные экскурсии», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в район озера разрешены только заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерная и посещение урочища Кутхины баты.

«Ростуризм просит туристов, планирующих свое путешествие в ближайшие дни на Камчатке с использованием вертолетных экскурсий, обратиться к туроператору (турагенту) для корректировки программы и выбора иных вариантов путешествия в крае, с учетом загруженности водных и наземных видов маршрутов», — подчеркивают в пресс-службе.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что ограничения по турпоездкам на Курильское озеро продлятся еще в течение недели, пока там идет поисковая операция.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.