Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, ООО "ПОМА" планирует провести инженерные изыскания и проектные работы по строительству канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде в 2022-м — начале 2023 года, в 2023 году рассчитывает приступить к строительству. Открытие движения по канатной дороге намечено на 2023-2024 годы. Стоимость реализации проекта предварительно оценивается в 2,3 млрд рублей, цифра будет уточняться после получения детального технического задания, расчета профиля канатных дорог и обсуждения финансовых условий.

В правительстве региона "Интерфаксу" уточнили, что ООО "ПОМА" является учредителем ООО "Национальные канатные дороги", с которым ранее власти подписали соглашение. "ПОМА" будет заниматься строительством, а затем эксплуатацией канатной дороги в течение 25 лет. После завершения указанного срока канатная дорога будет передана в собственность Нижегородской области.

Траекторию канатной дороги предложено сделать изогнутой в связи с тем, что парк "Швейцария" — особо охраняемая природная территория. Протяженность пути может составить около 3,2 км, в том числе участок от станции метро "Заречная" до Заречного бульвара протяженностью 1,122 км, от Заречного бульвара до проспекта Гагарина в районе будущего аквапарка — 2,12 км.

"Канатная дорога Нижний Новгород — Бор сегодня работает и как часть системы общественного транспорта агломерации, и как туристический объект. Канатная дорога через Оку также подразумевает объединение этих функций. С учетом высокой загрузки Мызинского и Молитовского мостов канатная дорога станет частью системы внеуличного общественного транспорта. Правительство Нижегородской области со своей стороны рассмотрит возможность льготного проезда по канатной дороге для отдельных категорий граждан", — приводятся в сообщении слова замгубернатора Сергея Морозова.

Пресс-служба напоминает, что соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта строительства в Нижегородской области пассажирской подвесной канатной дороги между облправительством и ООО "Национальные канатные дороги" было подписано в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Строительство канатной дороги через Оку рассматривается при разработке новой транспортной модели Нижегородской агломерации в качестве одного из вариантов транспортного сообщения между нагорной и заречной частями Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области и французская компания РОМА на международной выставке MIPIM-2013 в Каннах подписывали соглашение о строительстве трех канатных дорог в Нижнем Новгороде: "Автозавод-Щербинки", от стадиона до нагорной части Нижнего Новгорода, от метро "Заречная" до проспекта Гагарина.

Канатная подвесная дорога "Нижний Новгород — Бор" была введена в эксплуатацию в феврале 2012 года. Длина канатной дороги составляет 3,661 км, пропускная способность — 500 человек в час. Объем инвестиций составил около 950 млн рублей.