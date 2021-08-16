"Одна из основных тем выставки — "Чехов в жизни и творчестве Ф.Г. Раневской". Представленные материалы позволяют донести до посетителя не только значимость Чехова как истока творческого пути артистки Фаины Раневской, но и как одну из составляющих ее творчества в театре и кино", — отмечается в сообщении.

На выставке представлены экспонаты из фондов Таганрогского Государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника: личные вещи, книги, награды, фотографии, портреты, а также уникальные документы актрисы. Выставки продлится до 15 ноября 2021 года.