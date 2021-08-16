"Россия" запросит разрешения на выполнение полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в рамках ранее выданных разрешений на выполнение 14 рейсов в неделю в каждый из городов. Сейчас выполняется по пять рейсов в каждый из этих городов", — сказал представитель "России".

Также, по его словам, будут запрошены разрешения на выполнение рейсов на курорты Египта из регионов России.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только авиакомпания "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов. Необходимые для этого допуски Росавиации в начале августа получили восемь российских авиакомпаний: из Москвы — "Аэрофлот", "Победа" и S7, из регионов — "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добираются через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.