"Завершение работ намечено на следующий год. Проект ремонта фасадов особняка купца Филиппа Яковлевича Пантелеева — объекте культурного наследия регионального значения — был разработан в прошлом году. В доме также отремонтируют столярные заполнения, двери и систему отопления", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году завершилась реставрация ещe восьми из 33 картин из коллекции Билибина и Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой.

Отмечается, что в особняке купца Пантелеева, который входит в состав Ивангородского музея, размещается крупнейшая в мире коллекция произведений и личных вещей русского художника-графика Билибина. Музей знаменитого художника открылся 30 мая 1980 года.

Билибин родился в 1876 году в Петербургской губернии. Художник создавал картины и иллюстрации к русским сказкам и былинам в декоративно-графической орнаментальной манере.