Через воздушное пространство Афганистана в настоящее время летают только две авиакомпании — "Аэрофлот" и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, уточнил источник. "С сегодняшнего утра эти авиакомпании решили не летать (через Афганистан — ИФ) в связи с НОТАМом, изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", — сказал он.

В "Аэрофлоте" подтвердили, что компания будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются только двух рейсов перевозчика — из Москвы в Дели и Бангкок, уточнил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Ранее в понедельник сообщалось, что воздушное пространство над Кабулом было закрыто для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

В воскресенье стало известно, что отряды талибов ("Талибан — запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в Кабул.